Главная » Новости



9:00, 23 февраля 2024 года Орловские баскетболистки сыграют с командами из трех городов Спортсменкам нужна поддержка родных трибун.





Баскетболистки Орловского государственного университета приглашают болельщиков на домашний тур высшего дивизиона ассоциации студенческого баскетбола.



С 23 по 25 февраля команда проведет три матча на площадке спорткомплекса на Скворцова, 5.



Соперницами девушек станут команды из Екатеринбурга, Ижевска и Санкт-Петербурга.



Сегодня игра начнется в 17:30, в субботу стартовый свисток прозвучит в 14:30, в воскресенье – в 14:30. Вход для болельщиков – свободный.





Анастасия Дорохова



