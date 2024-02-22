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14:30, 22 февраля 2024 года В Орловской области создали комиссию по вопросам бомбоубежищ Ее возглавил первый замгубернатора в правительстве региона Владимир Ивановский.





Постановлением правительства Орловской области создана межведомственная комиссия по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в госсобственности региона или муниципальной собственности. Ее возглавил первый замгубернатора в правительстве региона Владимир Ивановский.



Как указано в документе, задачами комиссии являются:



• подготовка и рассмотрение документации на планируемое к снятию с учета (изменению типа) защитное сооружение,

• оценка его готовности к использованию по назначению,

• недопущение преждевременного и неправомерного снятия с учета защитных сооружений,

• составление актов о снятии сооружений с учета (изменения типа) или принятие решения об отказе.



Изменение типа защитных сооружений проходит при отсутствии или снижении категории территории по ГО, при отсутствии или снижении категории организации по ГО; при превышении количества сооружений, необходимого для укрытия наибольшей работающей смены организаций в соответствии с требованиями.





Артем Ежаков



