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14:30, 22 февраля 2024 года

В Орловской области создали комиссию по вопросам бомбоубежищ

Ее возглавил первый замгубернатора в правительстве региона Владимир Ивановский.


Постановлением правительства Орловской области создана межведомственная комиссия по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в госсобственности региона или муниципальной собственности. Ее возглавил первый замгубернатора в правительстве региона Владимир Ивановский.

Как указано в документе, задачами комиссии являются:

• подготовка и рассмотрение документации на планируемое к снятию с учета (изменению типа) защитное сооружение,
• оценка его готовности к использованию по назначению,
• недопущение преждевременного и неправомерного снятия с учета защитных сооружений,
• составление актов о снятии сооружений с учета (изменения типа) или принятие решения об отказе.

Изменение типа защитных сооружений проходит при отсутствии или снижении категории территории по ГО, при отсутствии или снижении категории организации по ГО; при превышении количества сооружений, необходимого для укрытия наибольшей работающей смены организаций в соответствии с требованиями.


Артем Ежаков
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