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13:00, 23 февраля 2024 года

Жители Ливен почтили память погибших защитников Отечества

Накануне 23 февраля в городе прошло памятное мероприятие.

Фото: администрация Ливен

В Ливнах Орловской области состоялось возложение цветов к памятнику воинов-освободителей на площади Победы. Жители почтили память героев, погибших, защищая родину.

Церемония прошла накануне, 22 февраля. 

Минутой молчания ливенцы почтить память героев, участников Великой Отечественной войны, всех военных конфликтов, возложили цветы к подножию монумента, - рассказали в администрации города Ливны.

В преддверии праздника подобные мероприятия прошли во всех районах региона, в том числе и в самом областном центре.


Ольга СУПОНЕВА
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