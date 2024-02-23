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10:00, 23 февраля 2024 года Мэр Орла поздравил горожан с Днем защитника Отечества Юрий Парахин опубликовал праздничный пост в своих соцсетях.



Фото: Юрий Парахин, телеграм

Мэр Орла Юрий Парахин поздравил горожан с 23 февраля. Градоначальник опубликовал поздравления в социальных сетях.



Парахин отметил, что День защитника Отечества - символ мужества, достоинства и чести, ответственности каждого за судьбу своей родины, за безопасность родного дома и близких.



- Дорогие орловцы! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мирного неба вам и вашим семьям, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо Орловского края и всей нашей необъятной страны! Победа будет за нами! - написал Юрий Парахин.





Ольга СУПОНЕВА



