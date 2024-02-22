Главная » Новости



15:34, 22 февраля 2024 года В Орле травматологов наградили за работу в экстремальный гололед С 12 по 14 февраля медики столкнулись с колоссальным объемом работы.



Фото: больница Семашко

В больнице Семашко почетными грамотами наградили сотрудников травмпункта и рентгенологической службы. На прошлой неделе медики столкнулись с колоссальным объемом работы из-за гололеда. 12 февраля в травмпункте приняли рекордное суточное число пациентов – 155 человек.

"Коллектив травмпункта во главе с врачом-травматологом Максимом Сизовым и старшей медсестрой Татьяной Молчановой показали высокий уровень организованности и слаженности в работе. В оказании пациентам медицинской помощи был задействован весь персонал подразделения. Никто не ушел домой, все оставались на своих местах ровно столько, сколько этого требовала ситуация", – отметили в больнице Семашко.





Артем Ежаков



