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8:00, 23 февраля 2024 года

В Орле сотрудницы Госавтоинспекции поздравили водителей с 23 февраля

В предпраздничные дни мужчин на городских дорогах останавливали не за нарушения.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Накануне 23 февраля в Орле сотрудницы Госавтоинспекции устроили сюрприз для мужчин-водителей. Девушки-полицейские останавливали автомобили не за нарушения, а чтобы поздравить представителей сильного поля с Днем защитника Отечества.

Поздравления автолюбители принимали в рамках акции "Мой папа меня бережет". 


- Водителям вручали тематические сувениры и памятки по безаварийному вождению, а мальчикам, которые находились в салонах транспортных средств, дарили сувениры в виде тематических раскрасок по ПДД, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В ведомстве сообщили, что в праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции будут проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей.






Ольга СУПОНЕВА
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