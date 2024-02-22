В Орле задержан подозреваемый в убийстве иностранца в автобусе
Трагедия случилась 14 февраля на улице Комсомольской.
Фото: СУ СК России по Орловской области
СУ СК России по Орловской области и региональное управление МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Трагедия случилась 14 февраля в районе остановки общественного транспорта на улице Комсомольской.
Как рассказали в полиции, 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья скончался от ножевого ранения по дороге в больницу.
В ходе следственных действий удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Фигурантом оказался 43-летний местный житель.
Сообщается, что нетрезвый подозреваемый вошел в корпоративный автобус, перевозивший рабочих, перепутав его с маршрутным. Мужчина попытался расплатиться за проезд с водителем, но получил отказ. Внезапно вспыхнула ссора, и орловец ударил одного из пассажиров в область шеи.
Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.