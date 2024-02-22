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12:04, 22 февраля 2024 года

В Орле задержан подозреваемый в убийстве иностранца в автобусе

Трагедия случилась 14 февраля на улице Комсомольской.

Фото: СУ СК России по Орловской области

СУ СК России по Орловской области и региональное управление МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Трагедия случилась 14 февраля в районе остановки общественного транспорта на улице Комсомольской.

Как рассказали в полиции, 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья скончался от ножевого ранения по дороге в больницу.

В ходе следственных действий удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Фигурантом оказался 43-летний местный житель.

Сообщается, что нетрезвый подозреваемый вошел в корпоративный автобус, перевозивший рабочих, перепутав его с маршрутным. Мужчина попытался расплатиться за проезд с водителем, но получил отказ. Внезапно вспыхнула ссора, и орловец ударил одного из пассажиров в область шеи.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.


Артем Ежаков
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