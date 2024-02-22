Главная » Новости



12:30, 22 февраля 2024 года В Орле упразднят должность первого заместителя мэра Соответствующее решение принято на сессии горсовета.





22 февраля на сессии горсовета Орла принято решение об упразднении должности первого заместителя мэра. У него в подчинении были темы образования, спорта, физкультуры, соцподдержки, опеки и попечительства, культуры, а также организационно-кадровые вопросы.



Этот объем предлагается разделить между двумя заместителями мэра: одному вверить социальный блок, другому – управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями, управление муниципальной службы и кадров, управление документационной работы и информационных технологий.



Решение не повлияет на общую численность сотрудников мэрии и расходы. Сейчас в городской администрации заняты 446 человек, сообщили в пресс-службе горсовета.





Артем Ежаков



