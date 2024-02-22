Орловские стоматологи проведут массовый скрининг онкозаболеваний полости рта

Специалисты областной стоматологической поликлиники приглашают орловцев пройти скрининг онкозаболеваний полости рта. Об этом сообщает региональный информационный портал.
24 февраля стоматологи будут принимать пациентов в филиале на Московском шоссе. Подробности можно уточнить по телефону: 33-49-13. В других филиалах поликлиники работа специалистов запланирована 9 марта (ул. Герцена, 2) и 23 марта (ул. Комсомольская, 249)
По полису ОМС процедура проводится бесплатно. При себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
Процедура скрининга – безболезненная. Она позволяет обнаружить онкозаболевание на ранней стадии.