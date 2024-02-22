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11:30, 22 февраля 2024 года В Орловской области на месяц ограничат движение большегрузов по региональным автодорогам Ограничения связаны с весенней распутицей.





В Орловской области с 25 марта по 23 апреля 2024-го года ограничат движение большегрузов по ряду автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

"Ввести временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка", – следует из документа. Это сделано с целью сохранения трасс в период весенней распутицы. Под принятые меры не попадают международные грузоперевозки, пассажироперевозки, транспортировка почты и так далее.



С полным перечнем дорог, попадающих под ограничения, можно ознакомиться в документе по ссылке.





Артем Ежаков



