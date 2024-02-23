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12:00, 23 февраля 2024 года Орловец лишился иномарки и денег за пьяное вождение Также ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами.





Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор жителю Мценского района за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре. Мужчина оштрафован на 200 тысяч рублей и на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами. В пользу государства обращен "Шевроле Круз" осужденного.



Как рассказали в прокуратуре, мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде.





Артем Ежаков



