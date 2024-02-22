Орловские школьники соревновались в казачьем биатлоне

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13:00, 22 февраля 2024 года
Орловские школьники соревновались в казачьем биатлонеСвои умения показали 28 ребят.
Второй год в Кромском районе проходят соревнования по казачьему биатлону. Участниками стали ученики казачьих классов Кромского и Урицкого районов, а также Орла.
Свои умения показали 28 ребят – по четыре от каждой команды. Им предстояло пробежать 600 метров на лыжах и поразить пять мишеней. За каждый промах добавлялся штрафной круг.
Легче всего справиться было хозяевам территории. Для них это уже вторые соревнования.
Казачьи классы от обычных отличается не только формой. Ребята учатся по программе с дополнительной физической и допризывной подготовкой, а также углубленным изучением истории и традиций казачества.
Всего в области есть порядка 30 казачьих классов. Организаторы казачьего биатлона надеются, что в следующий раз в соревнованиях примут участие представители всех команд.
Татьяна Тимохина
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