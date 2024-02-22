Ночью в Орле сгорела немецкая иномарка в гараже

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9:20, 22 февраля 2024 года
Ночью в Орле сгорела немецкая иномарка в гаражеЧП случилось на улице Зеленый Берег.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Орловские пожарные ночью выезжали на вызов на улицу Зеленый Берег. Примерно в половине второго 22 февраля поступил сигнал, что здесь в гараже пожар.
Оказалось, что огонь охватил находившуюся в гараже машину "Ауди А6". В итоге немецкая иномарка выгорела.
- Огнем частично повреждена кровля гаража. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Ольга СУПОНЕВА
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