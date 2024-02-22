В Орле проверяют информацию о нарушении прав участника СВО
Разбирательство инициировала прокуратура.
По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина надзорное ведомство проверяет размещенную в интернете информацию о нарушении прав участника специальной военной операции.
"Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства, регламентирующего назначение выплат участникам СВО, а также требований закона при решении вопроса об установлении инвалидности", – заявили в ведомстве.
Ранее прокуратура изучила соблюдение жилищных прав участника СВО со статусом сироты. Ведомство обратилось в суд об обязании органов местного самоуправления поставить мужчину на жилищный учет и предоставить ему благоустроенное жилое помещение. Иск сейчас находится на рассмотрении.