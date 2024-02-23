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14:00, 23 февраля 2024 года "УПМК-22" завершила контракт на ремонт Красного моста в Орле После официального открытия переправы подрядчик порядка двух месяцев выполнял оставшиеся работы.





"УПМК-22" завершила контракт на ремонт Красного моста в Орле. Об этом сайту "Вести-Орел" рассказали в пресс-службе мэрии.



Работы оплачены в полном объеме. После открытия движения по Красному мосту доделывались набережные и демонтировался временный пешеходный мост. Полностью работы подрядчиком были закончены и приняты заказчиком 24 января 2024-го года.



Напомним, что сейчас этот же подрядчик продолжает возведение моста в деревне Тайное Орловского округа. Строительство намерены завершить в 2024-м году.





Артем Ежаков



