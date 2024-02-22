Главная » Новости



9:00, 22 февраля 2024 года Орловская область формирует реактивный артиллерийский дивизион Он будет дислоцирован в Карелии.





От Орловской области формируется именное подразделение ВС РФ – реактивный артиллерийский дивизион. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Сергей Шелковый, его слова приводит региональный информационный портал.



Дивизион войдет в состав армейского корпуса и будет дислоцироваться Карелии. В дальнейшем он будет задействован в охране государственной границы.



Подчеркивается, что на данном этапе дивизион не планируют задействовать в СВО.





Артем Ежаков



