Орловская область формирует реактивный артиллерийский дивизион
Он будет дислоцирован в Карелии.
От Орловской области формируется именное подразделение ВС РФ – реактивный артиллерийский дивизион. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Сергей Шелковый, его слова приводит региональный информационный портал.
Дивизион войдет в состав армейского корпуса и будет дислоцироваться Карелии. В дальнейшем он будет задействован в охране государственной границы.
Подчеркивается, что на данном этапе дивизион не планируют задействовать в СВО.