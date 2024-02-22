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8:30, 22 февраля 2024 года В центре Орла временно запретят движение и стоянку машин Ограничения введут 22 и 23 февраля.





В центре Орла в связи с мероприятиями в честь Дня защитника Отечества будет действовать временный запрет на движение и стоянку транспорта. Об этом рассказали в городской администрации.



22 февраля

с 9:30 до 11:30 будет запрещено движение машин по ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35;

до 11:30 запрещена стоянка на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35. 23 февраля

с 18:30 до 22:00 будет запрещено движение транспорта по ул. М. Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова - Щедрина до ул. М. Горького;

с 8:00 до 22:00 будет запрещена стоянка на ул. М. Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова - Щедрина до ул. М. Горького.





Артем Ежаков



