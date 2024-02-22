В центре Орла временно запретят движение и стоянку машин

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8:30, 22 февраля 2024 года
В центре Орла временно запретят движение и стоянку машинОграничения введут 22 и 23 февраля.
В центре Орла в связи с мероприятиями в честь Дня защитника Отечества будет действовать временный запрет на движение и стоянку транспорта. Об этом рассказали в городской администрации.
22 февраля
23 февраля
- с 9:30 до 11:30 будет запрещено движение машин по ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35;
- до 11:30 запрещена стоянка на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35.
- с 18:30 до 22:00 будет запрещено движение транспорта по ул. М. Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова - Щедрина до ул. М. Горького;
- с 8:00 до 22:00 будет запрещена стоянка на ул. М. Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова - Щедрина до ул. М. Горького.
Артем Ежаков
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