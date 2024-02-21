Главная » Новости



20:45, 21 февраля 2024 года Орловские школьники посмотрели фильм "Пароход времени" Документальную ленту показали воспитанникам школы № 11.







Участники клуба подводного плавания "Диво" рассказали юным орловцам о своих открытиях. В орловской школе № 11 имени Пясецкого дайверы представили документальный фильм "Пароход времени".



Это история о судне, людях, Валаамском монастыре, эпохе и стране. В 2017-м в Никоновской бухте Ладожского озера орловские дайверы обнаружили затонувший в 1940-м году корабль, который и стал главным героем ленты.



Перед выходом на экраны работа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив велась и под водой и в архивах Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. С помощью 3D-технологий "Валомон Луастари" вновь отправился в путешествие.



Узнать судьбу "Парохода времени" может любой желающий. Документальный фильм, созданный участниками клуба подводного плавания "Диво", доступен на платформе "Смотрим".





Юлия Опанасюк



