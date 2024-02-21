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20:45, 21 февраля 2024 года

Орловские школьники посмотрели фильм "Пароход времени"

Документальную ленту показали воспитанникам школы № 11.



Участники клуба подводного плавания "Диво" рассказали юным орловцам о своих открытиях. В орловской школе № 11 имени Пясецкого дайверы представили документальный фильм "Пароход времени".

Это история о судне, людях, Валаамском монастыре, эпохе и стране. В 2017-м в Никоновской бухте Ладожского озера орловские дайверы обнаружили затонувший в 1940-м году корабль, который и стал главным героем ленты.

Перед выходом на экраны работа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив велась и под водой и в архивах Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. С помощью 3D-технологий "Валомон Луастари" вновь отправился в путешествие.

Узнать судьбу "Парохода времени" может любой желающий. Документальный фильм, созданный участниками клуба подводного плавания "Диво", доступен на платформе "Смотрим".


Юлия Опанасюк
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