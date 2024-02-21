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18:30, 21 февраля 2024 года Орловского подростка, обвиняемого в диверсии на железной дороге, заключили под стражу 16-летний молодой человек поджог релейный шкаф.



Фото: архив "Вести-Орел"

Подростка, совершившего 8 февраля 2024 года диверсию на железной дороге под Орлом, отправили под стражу. Об этом сообщили в Орловском районном суде.



- Суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу, - приводит сообщение "РИА Новости".



Напомним, что подростка задержали за поджог релейного шкафа на перегоне станций "Орел-Стальной Конь". Молодой человек действовал вместе с подельником. Задание они получили от незнакомца из интернета, который поддерживал украинские войска и обещал заплатить.





Вести-Орёл



