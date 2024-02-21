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21:15, 21 февраля 2024 года

Орловцы доставили спецназовцам квадрокоптеры

Для обустройства временного жилья военным привезли бревна, доски и брус.

Фото: портал Орловской области

Орловская область передала большой гуманитарный груз бойцам 14-й гвардейской бригады специального назначения. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Вчера наша команда работала под Мариуполем. Большая посылка была доставлена 14-й гвардейской бригаде специального назначения. Мы с первых дней спецоперации сотрудничаем с этими ребятами и не могли не помочь, - рассказал глава региона.

По просьбам военных им передали два квадрокоптера Mavik 3. Для обустройства временного жилья привезли шестиметровые бревна 300 штук, 15 кубов доски и брус, 350 штук ОСБ-листов, а также строительные инструменты. Общий вес посылки - 40 тонн.

Как рассказал Андрей Клычков, подразделение перемещается на новое место дислокации, здесь есть проблемы с древесиной, поэтому им понадобилась поддержка.


Сергей Мерцалов
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