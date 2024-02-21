В орловской особой экономической зоне появился новый резидент

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19:45, 21 февраля 2024 года
В орловской особой экономической зоне появился новый резидентМЭЗ "ЮНЭКО" реализует проект по строительству завода по производству рапсового масла.
Компания МЭЗ "ЮНЭКО" получила свидетельство резидента особой экономической зоны "Орел". Об этом сообщила "Корпорация развития" Орловской области.
Фирма реализует проект по строительству завода по производству рапсового масла, а также и рапсового шрота и лецитина как побочных продуктов. Ежегодно здесь будут перерабатывать 300000 тонн рапса.
Компания вложит в проект более трех миллиардов рублей. Предприятие обеспечит работой 110 человек.
Сбывать продукцию планируют в страны Юго-Восточной Азии, а также в комбикормовые производства России.
Артем Ежаков
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