Орловские обходчики добираются до избирателей на лыжах
Подомовые обходы стартовали в середине февраля.
Фото: Избирательная комиссия Орловской области
Уже несколько дней орловские обходчики посещают избирателей на дому. За первые два дня они обошли 95 тысяч домов и квартир. Такую статистику представили в избирательной комиссии Орловской области.
В некоторых случаях пешком добраться до орловцев тяжело, поэтому в ход идут лыжи. Орловцам рассказывают о датах, времени и месте голосования, способах и формах голосования, зарегистрированных кандидатах, о голосовании на дому.
- Они дойдут до каждого избирателя! - подытожили в избирательной комиссии региона.