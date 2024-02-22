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10:30, 22 февраля 2024 года Орловские обходчики добираются до избирателей на лыжах Подомовые обходы стартовали в середине февраля.



Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Уже несколько дней орловские обходчики посещают избирателей на дому. За первые два дня они обошли 95 тысяч домов и квартир. Такую статистику представили в избирательной комиссии Орловской области.



В некоторых случаях пешком добраться до орловцев тяжело, поэтому в ход идут лыжи. Орловцам рассказывают о датах, времени и месте голосования, способах и формах голосования, зарегистрированных кандидатах, о голосовании на дому.



- Они дойдут до каждого избирателя! - подытожили в избирательной комиссии региона.





Сергей Силаев



