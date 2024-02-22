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8:00, 22 февраля 2024 года В школе под Орлом открыли мемориальную доску в честь Евгения Комардина Погибший боец окончил образцовскую школу в 2015 году.



Фото: Роман Жуков

В Образцовской школе появилась мемориальная доска в честь Евгения Комардина, уроженца Орловского муниципального округа. Он героически погиб во время проведения спецоперации на Украине.



После окончания школы, Евгений поступил в Орловский техникум технологий, предпринимательства и сервиса. После срочной службы работал на производственном предприятии.



В ходе СВО Евгений был призвал в ряды Вооруженных сил и направлен в город Луганск. Орловец погиб 19 февраля 2023 года. Ему было 25 лет. Евгений Алексеевич награжден Орденом мужества посмертно.



- Эта мемориальная доска - символ нашего вечного уважения и его памяти. Она будет напоминать нам и будущим поколениям учеников школы о том, что наша свобода и безопасность, это результат невероятных усилий, смелости и самопожертвования наших защитников, таких как Евгений Алексеевич Комардин, которые ценой собственной жизни дарят нам мирное небо над головой, - написал глава Орловского округа Роман Жуков в соцсетях.





Сергей Силаев



