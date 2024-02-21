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16:06, 21 февраля 2024 года ГТРК "Орел" и "Народный фронт" проведут марафон "Все для Победы" Он стартует 22 февраля в 19:00.





ГТРК "Орел" и "Народный фронт" проведут марафон "Все для Победы", где расскажут о судьбах, людях, добрых делах и приближении нашей общей Победы.



Смотрите прямой эфир 22 февраля в 19:00 на сайте "Вести-Орел" и в социальной сети "ВКонтакте", а также в официальной группе "Народного фронта" в Орловской области.





