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7:30, 22 февраля 2024 года В Орловской области восстановят 90 гектаров леса Таковы планы на 2024 год.



Фото: архив "Вести-Орел"

На территории Орловской области в 2024 году проведут мероприятия по лесовосстановлению на площади 90 гектаров. Работу проведут в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".



Высаживать деревья будут учреждения нескольких районов: "Ливнылес", "Новосильлес", " Мценсклес ", "Орловский лесопожарный центр". О планах рассказали в управлении лесами Орловской области.



Автономные учреждения будут проводить работы на основании проекта лесовосстановления. Его необходимо предоставить не позже чем за месяц до начала работ.





Сергей Силаев



