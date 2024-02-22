В Орловской области восстановят 90 гектаров леса

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7:30, 22 февраля 2024 года
В Орловской области восстановят 90 гектаров лесаТаковы планы на 2024 год.
Фото: архив "Вести-Орел"
На территории Орловской области в 2024 году проведут мероприятия по лесовосстановлению на площади 90 гектаров. Работу проведут в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".
Высаживать деревья будут учреждения нескольких районов: "Ливнылес", "Новосильлес", " Мценсклес ", "Орловский лесопожарный центр". О планах рассказали в управлении лесами Орловской области.
Автономные учреждения будут проводить работы на основании проекта лесовосстановления. Его необходимо предоставить не позже чем за месяц до начала работ.
Сергей Силаев
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