Духовные чада протоиерея Василия Ермакова приезжают в Болхов на богослужения
Они продолжают традицию священника.
В феврале 2007-го года не стало настоятеля храма преподобного Серафима Саровского в Санкт-Петербурге, уроженца Орловской области, протоиерея Василия Ермакова.
За духовной поддержкой к батюшке приезжали верующие со всего мира. Сам же отец Василий никогда не забывал свою малую Родину – ежегодно в праздник Рождества Пресвятой Богородицы старался послужить в родном Болхове.
Традиция эта сохранилась до сих пор, но приезжают на божественную литургию теперь духовные чада священника.