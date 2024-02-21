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15:53, 21 февраля 2024 года Духовные чада протоиерея Василия Ермакова приезжают в Болхов на богослужения Они продолжают традицию священника.







В феврале 2007-го года не стало настоятеля храма преподобного Серафима Саровского в Санкт-Петербурге, уроженца Орловской области, протоиерея Василия Ермакова.



За духовной поддержкой к батюшке приезжали верующие со всего мира. Сам же отец Василий никогда не забывал свою малую Родину – ежегодно в праздник Рождества Пресвятой Богородицы старался послужить в родном Болхове.



Традиция эта сохранилась до сих пор, но приезжают на божественную литургию теперь духовные чада священника.





Юлия Опанасюк



