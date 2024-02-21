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20:15, 21 февраля 2024 года Проверяющие не досчитались почти половины маршруток под Орлом Объектом проверки стали пять межмуниципальных маршрутов.



Фото: архив "Вести-Орел"

КУ ОО "Организатор перевозок" провело проверку межмуниципальных маршрутов после обращения жителей поселка городского типа Знаменка. Специалисты проверяли следующие маршруты - №352, №354, №445, №457 и №482 на трех остановках - "Администрация", "Госплемобъединение", "Улица Березовая".



Проверка проводилась утром 20 февраля с 07.30 до 09.30. Выяснилось, что вместо плановых 52 на дороги вышли лишь 28 рейсов. Помимо этого, выявлены нарушения расписания, схем движения и передачи сведений ГЛОНАСС, фактический интервал движения составил менее пяти минут.



- По установленным нарушениям учреждением инициирована претензионная работа. Информация о результатах проверки направлена в контролирующие органы, - заявили в КУ ОО "Организатор перевозок".





Сергей Силаев



