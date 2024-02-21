В Орле состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

|
|Главная » Новости
15:30, 21 февраля 2024 года
В Орле состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника ОтечестваЖителей региона поздравил губернатор Андрей Клычков.
Фото: портал Орловской области
В Орловском государственном академическом театре имени Тургенева состоялись торжественное собрание и праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества и 106-й годовщины образования Красной Армии. С праздником орловцев поздравил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что служение Родине - великая честь.
- Сегодня, как и в годы Великой Отечественной, речь вновь идет о борьбе нашего народа против порабощения - за право свободно жить на своей земле, говорить на родном языке, - сказал глава региона.
Андрей Клычков подчеркнул, что в 2023-2024 годах несколько тысяч жителей Орловской области выступили добровольцами в ряды Вооруженных Сил РФ, подписав контракт. На фронт было доставлено более четырех тысяч тонн различных грузов. Оказывается поддержка семьям наших бойцов.
Орловцам, которые внесли большой вклад в развитие региона, в торжественной обстановке вручили знаки отличия. Десять человек наградили медалью "За помощь в Специальной военной операции".
Сергей Мерцалов