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15:30, 21 февраля 2024 года В Орле состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества Жителей региона поздравил губернатор Андрей Клычков.



Фото: портал Орловской области

В Орловском государственном академическом театре имени Тургенева состоялись торжественное собрание и праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества и 106-й годовщины образования Красной Армии. С праздником орловцев поздравил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что служение Родине - великая честь.



- Сегодня, как и в годы Великой Отечественной, речь вновь идет о борьбе нашего народа против порабощения - за право свободно жить на своей земле, говорить на родном языке, - сказал глава региона.



Андрей Клычков подчеркнул, что в 2023-2024 годах несколько тысяч жителей Орловской области выступили добровольцами в ряды Вооруженных Сил РФ, подписав контракт. На фронт было доставлено более четырех тысяч тонн различных грузов. Оказывается поддержка семьям наших бойцов.



Орловцам, которые внесли большой вклад в развитие региона, в торжественной обстановке вручили знаки отличия. Десять человек наградили медалью "За помощь в Специальной военной операции".















Сергей Мерцалов



