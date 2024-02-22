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9:30, 22 февраля 2024 года В Орловской области стали реже обращаться к медикам по ОРВИ Заболеваемость упала почти на 11%.





В период с 12 по 18 февраля в Орловской области зарегистрировано 6057 обращений по поводу ОРВИ, гриппа и новой COVID-19, что на 10,8% ниже показателя позапрошлой семидневки. Доля детей в возрасте до 14 лет среди пациентов составила 50,8%.



Заболеваемость COVID-19 за отчетный период уменьшилась на 21,7%. Им на прошлой неделе заболели 253 человека.



В структуре гуляющих по Орловщине вирусов преобладает SARS-CoV-2. Доля вирусов гриппа снижается. Также наблюдается активная циркуляция вирусов РС-вирусов, риновирусов, аденовирусов, сезонных коронавирусов.





Артем Ежаков



