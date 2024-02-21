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19:15, 21 февраля 2024 года

В Орловскую область снова придет гололед

Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.


Начальник орловского гидрометцентра Валерий Селихов предупредил жителей региона о надвигающейся непогоде. Как рассказал метеоролог, в связи с приходом теплых воздушных масс с западных территорий ближайшей ночью ожидается образование гололеда и гололедицы.

22 февраля в регионе прогнозируется облачность, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, местами туман, налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Температура воздуха ночью: от нуля до пяти градусов мороза, днем: от минус двух до плюс трех.

23 февраля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров ночью и днем покажут от минус двух до плюс трех градусов.

24 февраля существенных осадков не ожидается. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем: от минус двух до плюс трех градусов.


Артем Ежаков
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