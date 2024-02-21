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17:00, 21 февраля 2024 года Орловские онкологи провели выездной прием кромских пациентов В местную ЦРБ направили гинеколога и уролога.







Гинеколог и уролог из Орловского онкодиспансера провели выездной прием пациентов в Кромской ЦРБ. Целью визита стали профилактика и раннее обнаружение новообразований у местных жителей. Выбор специалистов неслучаен – по гинекологии и урологии фиксируется множество случаев рака.



Врач онкоуролог Дмитрий Тимошенко принял 30 пациентов. С подозрением на заболевание три пациента получили направление в онкодиспансер. Онкогинеколог Анна Чуканова осматривала женщин. У каждой был взят цитологических анализ. Некоторые пациентки не были у гинеколога больше пяти лет, что опасно, ведь можно пропустить ранние стадии болезни, когда она лучше поддается лечению.



Соавтора акции – волонтеры фонда "Содействие" – провели для врачей и пациентов Кромкой ЦРБ урок "Школы мотивации и бережного ухода". Говорили об онконастороженности первичного звена, профилактике и возможностях фонда помочь, если случиться болезнь.



Такие выезды в района стали традицией и продолжатся в дальнейшем.





Елена Литинская



