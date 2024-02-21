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18:00, 21 февраля 2024 года В орловском семейном МФЦ учат бороться со школьной травлей Лекцию против буллинга организовали в рамках социального проекта "Родительская гостиная".







Школьный буллинг все еще остается проблемой в учреждениях образования. Этой теме в семейном МФЦ города Орла посвятили занятие в рамках социального проекта "Родительская гостиная". Слушателям рассказали, что такое буллинг, какие бывают его виды, а также как предупредить травлю и поддержать ребенка, если это случилось. Здесь же специалист рассказала, как выстроить контакт с педагогами, психологом и директором школы, если травля происходит в образовательном учреждении.



Буллинг может принимать самые разные формы: от простых обзывательств до настоящих унижений и физических увечий, когда уже не только психика, но и здоровье ребенка в опасности. Некоторые дети не могут дать отпор обидчикам и боятся рассказывать о своей беде взрослым.





Антон Сорокин



