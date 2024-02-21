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18:45, 21 февраля 2024 года Кромской район отправит гуманитарный груз танкистам под Сватово В посылке – все самое нужное: от консервов до автозапчастей.







Накануне Дня защитника Отечества жители Кромского района подготовили несколько тонн гуманитарного груза для танкистов в районе Сватово.



В местный пункт сбора приходят постоянно. В магазинах в "Корзины добра" собирают продовольственные товары. Предприниматели стараются оказать помощь стройматериалами, утеплителем, автозапчастями. Дети пишут для военных письма поддержки.



Подготовить стараются то, что просят бойцы, приехавшие в отпуск с передовой. Сразу после доставки этого груза кромчане будут комплектовать новый.





Татьяна Тимохина



