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12:06, 21 февраля 2024 года 13 орловцев подозреваются в сбыте фальшивых денег, найденных в мусоре Поддельные банкноты они нашли во время вахты в Москве.



Видео: "МВД Медиа"

Орловские полицейские совместно с коллегами задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте фальшивых купюр.



Как сообщает "МВД Медиа", предварительно установлено, что во время вахты на московском мусоросортировочном заводе несколько рабочих нашли пятитысячные купюры с явными признаками подделок. Орловцы забрали их себе и вернулись в регион, где передали часть банкнот своим близким и знакомым, которые попытались использовать фальшивки при покупках.



В ходе расследования изъято почти пять тысяч поддельных банкнот. Возбуждено более 20 уголовных дел. Фигуранты взяты под стражу.

"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников противоправной деятельности, а также на пресечение распространения поддельных банкнот. Выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги, а также каким образом они оказались на мусоросортировочном заводе", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Артем Ежаков



