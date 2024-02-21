13 орловцев подозреваются в сбыте фальшивых денег, найденных в мусоре
Поддельные банкноты они нашли во время вахты в Москве.
Видео: "МВД Медиа"
Орловские полицейские совместно с коллегами задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте фальшивых купюр.
Как сообщает "МВД Медиа", предварительно установлено, что во время вахты на московском мусоросортировочном заводе несколько рабочих нашли пятитысячные купюры с явными признаками подделок. Орловцы забрали их себе и вернулись в регион, где передали часть банкнот своим близким и знакомым, которые попытались использовать фальшивки при покупках.
В ходе расследования изъято почти пять тысяч поддельных банкнот. Возбуждено более 20 уголовных дел. Фигуранты взяты под стражу.
"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников противоправной деятельности, а также на пресечение распространения поддельных банкнот. Выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги, а также каким образом они оказались на мусоросортировочном заводе", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.