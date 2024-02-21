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16:30, 21 февраля 2024 года

В Орле обсудили меры безопасности на выборах президента РФ

Этому вопросу посвятили заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.


В Орле прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Обсуждались меры безопасности на предстоящих выборах президента РФ, во время праздника Весны и Труда, Дня Победы, а также окончания учебного года.
"Впереди выборы президента Российской Федерации. Это ключевое событие, к нему приковано повышенное внимание. Но горизонт планирования гораздо шире. Уже сейчас мы рассматриваем задачи на несколько месяцев вперед – с учетом майских праздников, а также окончания учебного года", – цитирует губернатора Андрея Клычкова региональный информационный портал.
Также участие в заседании приняли начальник УФСБ России по региону Вячеслав Князьков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, председатель Избиркома Орловской области Лилия Пиняева, мэр Орла Юрий Парахин, главы ряда муниципальных образований Орловщины, а также руководители оперативных и правоохранительных структур региона.


Артем Ежаков
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