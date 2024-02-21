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11:16, 21 февраля 2024 года Орловский филиал РАНХиГС отправил участникам СВО подарки ко Дню защитника Отечества Военнослужащие получат продуктовые наборы.



Фото: Орловский филиал РАНХиГС

В преддверии Дня защитника Отечества орловский филиал РАНХиГС отправил в одно из армейских подразделений в зоне СВО продуктовые наборы. Туда положили мясные консервы и сладости, яблоки, мед, печенье, шоколад, сгущенное молоко и сахар, чай и кофе.



Участие в формировании груза также приняла региональная общественная организация "Союз ветеранов спорта Орловщины".



На протяжении всего периода СВО президентская академия постоянно формирует грузы с помощью для военных. Бойцам уже передали несколько внедорожников и грузы с досками для строительства блиндажей.





