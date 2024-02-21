Орловские экскурсоводы отмечают профессиональный праздник
Идея праздника принадлежит Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов.
21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Его отмечают с 1990-го года. В России в 2023-м году зарегистрировано около 4,5 тысячи аттестованных экскурсоводов.
Так как Орловщины богата историей и музеями, в регионе много гидов. Например, глава регионального отделения Союза экскурсоводов России Дарья Фурманская уже 15 лет рассказывает слушателям о старинных улицах и домах областной столицы.