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12:30, 21 февраля 2024 года Для орловских студентов предложили 780 вариантов трудоустройства 440 из них находятся в Орле.





Для орловской студенческой молодежи предложили 780 вариантов трудоустройства. Из этой цифры 440 вакансий созданы организациями из Орла, сообщает региональный информационный портал.



Работодатели готовы предложить студентам гибкий график, вакансии для людей с ограничениями по здоровью. Среди доступных вакансий – операторы животноводческих комплексов, логопеды и помощники воспитателя, врачи, художники-бутафоры, курьеры и так далее.



Ознакомиться с вакансиями можно на государственной цифровой платформе "Работа России" в разделе "Трудоустройство студентов".





Артем Ежаков



