Для орловских студентов предложили 780 вариантов трудоустройства
440 из них находятся в Орле.
Для орловской студенческой молодежи предложили 780 вариантов трудоустройства. Из этой цифры 440 вакансий созданы организациями из Орла, сообщает региональный информационный портал.
Работодатели готовы предложить студентам гибкий график, вакансии для людей с ограничениями по здоровью. Среди доступных вакансий – операторы животноводческих комплексов, логопеды и помощники воспитателя, врачи, художники-бутафоры, курьеры и так далее.
Ознакомиться с вакансиями можно на государственной цифровой платформе "Работа России" в разделе "Трудоустройство студентов".