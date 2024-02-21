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14:00, 21 февраля 2024 года Орловские студенты провели техобслуживание трех машин для участников СВО Учащиеся техникума агробизнеса и сервиса привели в порядок две "Буханки" и "Ниву".





В рамках патриотической акции "Мы вместе" и празднования Дня защитника Отечества студенты техникума агробизнеса и сервиса провели техобслуживание и ремонт двух УАЗов "Буханка" и "Нивы" для участников специальной военной операции. Об этом сообщает региональный информационный портал. Машины уже переданы для отправки на передовую.



Как отметили сами студенты, для них было очень важно поучаствовать в гуманитарной миссии для помощи военнослужащим.





Артем Ежаков



