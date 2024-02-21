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11:30, 21 февраля 2024 года В школе Орла появилась парта героя в честь Максима Мевлеханова Он погиб в Чечне в возрасте 20-ти лет.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

В школе №37 города Орла в память о выпускнике и участнике Чеченской войны Максиме Мевлеханове открыли "Парту Героя". Об этом сообщили в городской администрации.



Максим Мевлеханов в 1998-м году был призван в армию и служил в Кирове. В 1999-м году его воинскую часть переместили в Чеченскую республику. 20 января 2000-го года во время боев в Грозном орловец грамотно построил действия своего отделения, чем самым спас десятки жизней. Лично уничтожил огневую точку вместе с пулеметчиком и корректировщиком огня, но при отходе был смертельно ранен снайпером.



Максим Мевлеханов посмертно награжден орденом Мужества.





Артем Ежаков



