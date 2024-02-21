Главная » Новости



10:30, 21 февраля 2024 года В Орле спасатели достали из-под капота застрявшую кошку Зимой животные часто залезают погреться в машины.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 21 февраля спасатели выезжали на улицу Комсомольскую в Орле, где кошка залезла под мотор "Шевроле". Животное зажало, и оно оказалось в ловушке. Сотрудники МЧС достали четверолапую из-под капота и отпустили, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.



Зимой животные часто залезают погреться в машины. Они забираются в решетки радиаторов, садятся на колеса. В МЧС просят водителей проверять машины перед поездкой.





Артем Ежаков



