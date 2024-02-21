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10:00, 21 февраля 2024 года

В Орловской области утвердили средние цены путевок в детские лагеря

В регионе начали подготовку к летней оздоровительной кампании.


В Орловской области утвердили среднюю стоимость путевки в государственные учреждения региона, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей. 

Также документом утверждено 20 тем для профильных смен. Среди них есть военно-патриотические, спортивные и творческие смены. 

Постановление подписано губернатором Андреем Клычковым. Документом установлены следующие цены:
1. В санаторно-курортные организации:

35 716,17 рубля – при продолжительности смены 21 день в летний период (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1700,77 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);

41 073,69 рубля – при продолжительности смены 21 день в течение весеннего, осеннего, зимнего периодов (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1955,89 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);
2. В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, специализированные (профильные) лагеря:

 29 763,51 рубля – при продолжительности смены 21 день в летний период (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1417,31 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);

19 842,34 рубля – при продолжительности смены 14 дней в летний период (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1417,31 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);

17 007,72 рубля – при продолжительности смены 12 дней в летний период (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1417,31 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);

14 173,10 рубля – при продолжительности смены 10 дней в летний период (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1417,31 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);

16 219,10 рубля – при продолжительности смены 10 дней в течение весеннего, осеннего, зимнего периодов (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1621,91 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);

9921,17 рубля – при продолжительности смены 7 дней в летний период (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1417,31 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день);

11 353,37 рубля – при продолжительности смены 7 дней в течение весеннего, осеннего, зимнего периодов (стоимость расходов на одного ребенка в день – 1621,91 рубля, в том числе на питание – 510,09 рубля в день).



Артем Ежаков
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