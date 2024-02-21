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17:30, 21 февраля 2024 года В Орле 22 февраля состоится заседание городского Совета Депутаты обсудят внесение изменений в Устав города.



Фото: архив "Вестей"

В Орле 22 февраля пройдет 49-е заседание горсовета. На повестке у депутатов обсуждение ряда вопросов, в том числе внесения изменений в Устав города.



Также в рамках сессии народным избранникам предстоит обсудить изменения в бюджете на 2024 и два будущих года, изменения в документе о структуре городской администрации, передачу муниципального участка земли в госсобственность области, реализацию приватизации муниципального имущества и другие темы.



Заседание пройдет в малом зале администрации Орла. Начало в 10.00.





Ольга СУПОНЕВА



