В Орле 22 февраля состоится заседание городского Совета
Депутаты обсудят внесение изменений в Устав города.
Фото: архив "Вестей"
В Орле 22 февраля пройдет 49-е заседание горсовета. На повестке у депутатов обсуждение ряда вопросов, в том числе внесения изменений в Устав города.
Также в рамках сессии народным избранникам предстоит обсудить изменения в бюджете на 2024 и два будущих года, изменения в документе о структуре городской администрации, передачу муниципального участка земли в госсобственность области, реализацию приватизации муниципального имущества и другие темы.
Заседание пройдет в малом зале администрации Орла. Начало в 10.00.