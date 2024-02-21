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11:00, 21 февраля 2024 года 23 февраля в Орле пройдет патриотический фестиваль День защитника Отечества в областном центре отметят рядом праздничных событий.





Орел отпразднует День защитника Отечества. В городе пройдут концерты, патриотический фестиваль, встречи с военнослужащими, возложение цветов и другие события.



Уже сегодня, 21 февраля, в театре Тургенева состоится торжественное собрание и концерт, посвященные празднику. В областной библиотеке им. состоится встреча студентов с командиром отряда народной дружины "Бригада Катукова" Денисом Орловым. А студенты техникума агротехрологий и транспорта организуют флешмоб "Звезда Героя". Его участники выстроятся в форме Звезды Героя и снимут видеоролик с поздравлением бойцов СВО.



22 февраля пройдет традиционная церемония возложения цветов и гирлянды к стеле "Город воинской славы" на бульваре Победы. Начало в 10.00. На этот же день запланировано благоустройство воинского участка Троицкого кладбища.



23 февраля жителей Орла приглашают в 19 часов на площадь Ленина. Здесь стартует патриотический фестиваль "Родина-герой".



- Формат мероприятия предусматривает сочетание поэзии и музыки. Действо реализуется при помощи проекции на здание выступлений известных артистов, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.



Пройдет и ряд спортивных мероприятий. 23 февраля в 11.00 в ТМК "ГРИНН" стартует открытый кубок Орловской области по рукопашному бою, посвященного Дню защитника Отечества и воинам, выполняющим свой долг в СВО. С 24 по 25 февраля на базе Училища олимпийского резерва пройдет чемпионат и первенство Орловской области по пауэрлифтингу (классическое троеборье).











Ольга СУПОНЕВА



