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15:00, 21 февраля 2024 года В Орле рецидивист за один вечер ограбил два магазина Неоднократно судимого 28-летнего орловца задержали силовики.



Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Росгвардейцы в Орле задержали рецидивиста, умудрившегося за один вечер обнести два магазина. 28-летний орловец не просто похитил товары, но и угрожал продавцу.



- 18 февраля рецидивист вынес из торгового заведения на Карачевской улице алкоголь, угрожая при этом продавцам колющим металлическим предметом. Наряд росгвардейцев начал поиск злоумышленника по полученным от работников охраняемого объекта отличительным приметам. Как оказалось, правонарушитель добежал до супермаркета на Васильевской улице. Там мужчина похитил алкоголь, консервы, шоколад, сигареты, после чего разбил стеклопакет входной двери и вновь попытался скрыться,- сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.



Скрыться не удалось: рецидивиста задержали силовики. Его доставили в отдел полиции, теперь мужчине светит очередное уголовное дело.





Ольга СУПОНЕВА



