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9:30, 21 февраля 2024 года Орловские МФЦ не будут принимать посетителей 23 февраля Прием возобновится уже на следующий день.





Отделы МФЦ в Орловской области на выходных, посвященных Дню защитника Отечества, не будут работать только один день – 23 февраля. С 24 февраля они продолжат свою работу в обычном режиме.



В предпраздничный день 22 февраля работа отделений МФЦ сократится на один час.





Артем Ежаков



