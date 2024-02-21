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8:43, 21 февраля 2024 года В Орле спасли таксу из заброшенного дома Сотрудники МЧС вызволили собаку из запертой квартиры.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Спасатели в Орле вновь не оставили в беде четверолапого. На этот раз помощь понадобилась породистой собаке: животное оказалось заперто в нежилом многоквартирном доме.



Собаку породы такса заметила в предназначенном под снос доме местная жительница. Животное ютилось на диване в пустующей квартире. Орловчанка не могла оставить в одиночестве собаку, позвонила в МЧС. На место, на улицу Антонова, прибыли спасатели.



- Спасатели оказали помощь и вытащили собаку через окно, а после отдали ее женщине, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



