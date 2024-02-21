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9:00, 21 февраля 2024 года

Орловская делегация поучаствовала в ВКС с Владимиром Путиным по вопросам ремонта школ

Урыновская СОШ Должанского района стала одной из 16-и школ, приглашенных к трансляции.

Фото: Кремлин.ру

20 февраля президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное модернизации школьных систем образования. По видеосвязи к конференции подключились 16 школ со всей страны, где был выполнен капремонт, включая Урыновскую СОШ Должанского района Орловской области.

Орловщину на совещании представила делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым. Обсуждались уже достигнутые результаты и перспективные планы по капремонту образовательных учреждений. Как отметил глава государства, за два года в России отремонтировали более четырех тысяч школ. Особое внимание уделяется развитию образовательной инфраструктуры в сельской местности.

По итогам совещания Андрей Клычков отметил, что расходы регионального бюджета на образование сложились в объеме 17,1 миллиарда рублей, что составляет почти треть от общего объема расходов. Действуют такие программы поддержки учителей, как "Земский учитель". При школах создаются центры дополнительного образования "Точка роста".

До 2026-го года планируется строительство школы на 550 мест в деревне Овсянниково, капремонт и оснащение 17 школ региона, приводит слова губернатора региональный информационный портал.


Артем Ежаков
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