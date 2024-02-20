В Орловской области полностью восстановили электроснабжение
Причиной отсутствия света была непогода.
Фото: Ольга Супонева
В департаменте ЖКХ Орловской областисообщили, что электроснабжение населенных пунктов Орловской области полностью восстановлено. Энергетики работали круглые сутки.
Ситуация с массовыми отключениями света возникла 14 февраля. Из-за непогоды на линиях электропередач образовались гололедные отложения, что привело к порывам в работе оборудования. Также из-за падения деревьев под тяжестью льда обрывались линии.
Максимально было задействовано 112 бригад и 433 человека. На помощь приезжали специалисты из четырех соседних регионов.