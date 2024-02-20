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18:25, 20 февраля 2024 года В Орловской области начали проверку по факту травмы головы, полученной девочкой Инцидент случился еще в июне 2023 года в школе танцев.



Фото: "Вести-Орел"

Жительница Орла обратилась к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину. Она сообщила, что в июне 2023 года в школе танцев ее малолетняя дочь получила травму головы. Медработника в штате учреждения не было, скорую помощь ребенку не вызвали, а травмпункт пострадавшую отвезли только после тренировки.



Орловское управление СК начало проверку. В настоящее время никого к ответственности не привлекли, сообщили в информационном центре СК РФ.





Сергей Силаев



