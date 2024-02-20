В Орловской области начали проверку по факту травмы головы, полученной девочкой
Инцидент случился еще в июне 2023 года в школе танцев.
Фото: "Вести-Орел"
Жительница Орла обратилась к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину. Она сообщила, что в июне 2023 года в школе танцев ее малолетняя дочь получила травму головы. Медработника в штате учреждения не было, скорую помощь ребенку не вызвали, а травмпункт пострадавшую отвезли только после тренировки.
Орловское управление СК начало проверку. В настоящее время никого к ответственности не привлекли, сообщилив информационном центре СК РФ.